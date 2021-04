El xef manresà Jordi Cruz: «Mai hauria escollit el PP, però ara votaria a Ayuso a Madrid»

El xef manresà Jordi Cruz, ha aixecat polseguera amb les seves últimes declaracions en una entrevista que ha concedit a la Cadena SER de Catalunya. En concret, al programa de Josep Cuní, l'"Aquí, Cuní".



El jurat de Masterchef s'ha convertit en trending topic a Twitter arreu del país, després d'assegurar que si pogués, votaria a Isabel Díaz Ayuso a les pròximes eleccions autonòmiques a la comunitat de Madrid el 4 de maig: «Mai hauria escollit el PP, però ara votaria a Ayuso a les eleccions autonòmiques de Madrid».





Chefs catalanes como Jordi Cruz o Carles Abellan votarían a Ayuso, pese a no ser "de derechas".



No es difícil de entender. Los hosteleros solo quiere que les dejen trabajar.

una situació molt diferent a Catalunya on la restauració només pot obrir fins a les cinc de la tardaCruz s'ha queixat públicament de les grans diferències que existeixen entre Madrid i Barcelona en aquest punt, deixant clara la seva postura. Cal destacar que el manresà no pot votar a la capital espanyola perquè ni és madrileny ni està empadronat a la ciutat.L'entrevista ha generat molta polèmica a les xarxes socials, sobretot entre els seus seguidors catalans. Per altra banda, hi ha un sector que creu que és normal que pensi així i miri pels seus propis interessos.