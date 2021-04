Britney Spears declararà davant un jutge sobre la seva tutela legal

Després de sol·licitar-ho durant més d'un any al Tribunal Superior de Los Angeles, un jutge escoltarà el testimoni de Britney Spears sobre la tutela legal a què està sotmesa des de fa 13 anys.



Serà el pròxim 23 de juny quan la cantant declararà davant un tribunal, mentre que hi haurà una altra vista sobre els assumptes de la cantant el 14 de juliol.





«Forta oposició»

De moment es desconeix si l'audiència del juny s'organitzarà sota el mateix secretisme i quines són les peticions que exposarà la cantant a la seva intervenció.amb pancartes de suport i missatges que qualificaven d'esclavitud la tutela legal per la qual el pare de Spears controla tots els béns i decisions de la seva filla.A principis d'any, el tribunal va establir que el seu pare, Jamie Spears, no seria l'únic tutor legal i que ha de compartir totes les decisions amb un fons d'inversió triat per Spears.La decisió va arribar després que el lletrat de l'artista expressés la seva «forta oposició» al fet que el seu pare continuï exercint el control total sobre la seva vida.però reconeixem que és un tema a part», va indicar l'advocat.Per la seva banda, l'advocada del progenitor, Vivian Lee Thoreen, va assegurar que la seva voluntat és acabar amb la tutela legal quan es donin les condicions. «Si vol acabar-la, pot registrar una petició», va declarar en una entrevista amb la CNN.Spears, actualment de 39 anys, va accedir que el seu pare es convertís en el seu tutor legal el 2008, un període marcat per un comportament erràtic en què va ser ingressada en un psiquiàtric i va perdre la custòdia dels seus fills.Temps després l'artista es va rehabilitar, va llançar nous discos al mercat i va protagonitzar un dels espectacles més vistos de Las Vegas, però la tutela mai va ser revocada.legal, posada en entredit per milers de seguidors de Spears que es manifesten periòdicament amb el lema «#FreeBritney» (Llibertat per a la Britney) i l'interès mediàtic dels quals va augmentar després de l'estrena del documental 'Framing Britney', fet pel 'The New York Times'.La tutela de Spears ha acabat per enfrontar els seus pares als jutjats. La seva mare Lynne Spears, s'ha enfrontat als advocats del pare de Spears per considerar inapropiats els seus honoraris i ho ha fet saber al jutge mitjançant un document a què ha tingut accés 'People'. Allí es demana als lletrats que reemborsin part dels seus honoraris, ja que els considera «substancialment inapropiats», segons ha publicat la revista esmentada.Pel que sembla, els advocats del bufet Holland & Knight van cobrar més de 700.000 euros per quatre mesos de feina. I la mare de Spears ha sol·licitat una compensació per serveis que no van realitzar «de bona fe en benefici» de la cantant. Lynne demana almenys que se'ls «reemborsin immediatament» 185.000 euros que tenen a veure amb les comunicacions entre el gabinet d'advocats i la premsa, ja que es tractava d'una «gira mediàtica nacional orquestrada per promocionar la Sra. Thoreen (advocada de Jamie) i per combatre la cobertura mediàtica que donava una imatge negativa del Sr. Spears».Els advocats de Jamie Spears van respondre ràpidament les acusacions. «està afirmant reclams com si fos una part directament involucrada en el litigi (que no ho és)», assenyala l'escrit, on admeten que ella és l'única que ha aprofitat el dolor de l'estrella del pop en el seu propi benefici. «Lynne Spears és la que va explotar el dolor i el trauma de la seva filla per al seu benefici personal publicant un llibre sobre la tutela».