El cantant i model Nick Kamen, que es va fer famós el 1985 per protagonitzar un anunci de la marca Levi's en què apareixia en calçotets en una bugaderia, i posteriorment pel seu gran èxit 'I promised myself', ha mort aquest dimecres als 59 anys. Segons una publicació d'Instagram del també cantant Boy George en què se n'acomiadava.





Després de la seva aparició en roba interior a la bugaderia de Levi's, Nick Kamen va publicar el seu primer àlbum, titulat 'Nick Kamen', el 1987. Dels seus deu temes, molts eren versions de composicions antigues, d'autors com Bob Dylan ('The man in me'), Sam Cooke ('Win your love') o Burt Bacharach i Bob Hillard ('Any day now').