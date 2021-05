Investigat un cosí de la reina d'Anglaterra per demanar favors a Putin

Un cosí de la reina Isabel II d'Anglaterra, el príncep Miquel de Kent, hauria intentat utilitzar la seva condició de membre de la reialesa per obtenir beneficis personals i per intentar aconseguir favors del president rus, Vladimir Putin, segons ha revelat una investigació periodística. Els periodistes es van fer passar per inversors sud-coreans i els van informar que el príncep podria realitzar tasques de representació «confidencials» per mitjançar davant el president rus per uns 11.500 euros.

La investigació de Channel 4 en col·laboració amb 'The Times' va utilitzar una empresa de comerç d'or sud-coreana falsa denominada House of Haedong amb la qual va contactar amb cinc membres de la família reial britànica amb una oferta de col·laboració. El príncep Miquel va respondre mostrant interès per aquest negoci i oferint el seu suport per 200.000 lliures, inclòs l'ús de la seva residència al palau de Kensington. Miquel no rep una assignació oficial, tot i que presideix la seva pròpia empresa de consultoria.

Segons la investigació, un soci del cosí de la reina, lord Simon Reading, va oferir a canvi de diners tenir accés a Putin. Va passar el 2013 durant un acte al palau de Kensington en el qual el mateix príncep Miquel era un dels convidats. Era un acte de promoció de la lluita russa coneguda com a sambo.

Des de l'entorn del mateix príncep Miquel han respost a través de declaracions a l'agència de notícies The Press Association: «El príncep Miquel no rep cap tipus de fons públic i es guanya la vida amb una empresa de consultoria des de fa més de 40 anys». A més han remarcat que «el príncep Miquel no té una relació especial amb el president Putin» i han assegurat que la seva última trobada es va produir el juny del 2003. «Lord Reading és un bon amic que intentava ajudar i per això va fer suggeriments que el príncep Miquel no hagués volgut o pogut complir», han afirmat.

El mateix Reading ha argumentat que «intentava presentar el meu amic, el príncep Miquel». «Em vaig equivocar i vaig prometre coses en excés. Ho lamento sincerament. No estava en el meu millor moment. Estava convalescent d'un trasplantament de fetge», ha conclòs.