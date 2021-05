Pablo Alborán anuncia dos concerts amb un post sexi

Pablo Alborán, de 31 anys, ha decidit oferir un parell de concerts 'online' per a diversos països a Amèrica. «Hola família vull explicar-vos una notícia. Com no m'aguanto les ganes de cantar el meu nou treball en directe. ¿Què us sembla si fem un concert en 'streaming'? El 29 de maig estaré cantant per a Mèxic, Guatemala, El Salvador, Hondures, Equador, Panamà, Costa Rica, Colòmbia i Veneçuela. I el 5 de juny farem un concert per a Xile, Argentina, Uruguai, Perú, Paraguai i Brasil», ha comentat el malagueny a les seves xarxes .



A més, coincidint amb l'anunci dels seus dos nous recitals, el cantant ha compartit al seu compte d'Instagram un post en què presumeix d'un imponent tors, perfectament esculpit.