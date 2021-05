La relació de Bill Gates amb Jeffrey Epstein, causa del divorci amb Melinda, segons el 'WSJ'

Melinda Gates buscava i consultava advocats des del 2019 per divorciar-se del seu marit, Bill Gates, tot i que l'anunci de la ruptura no es va divulgar fins a la setmana passada, va publicar aquest dilluns el diari 'The Wall Street Journal' (WSJ). El rotatiu novaiorquès va citar «persones coneixedores de la qüestió» i documents legals consultats per periodistes del diari que apunten que el divorci era una cosa que es coïa des de fa temps, amb els primers contactes amb advocats el 2019.

Els Gates van anunciar dilluns de la setmana passada que es divorciaven, després de més de 27 anys de relació en què van fundar una de les organitzacions benèfiques més importants del món. L'endemà, els mitjans nord-americans van revelar el contingut dels documents de la petició de divorci, presentada per Melinda, en la qual assegurava que el matrimoni està «irremeiablement trencat», que «no és necessària la manutenció conjugal» i que el pacte de separació determinarà la divisió de les seves propietats. Els Gates tenen tres fills, tots ells ja majors d'edat.

Segons el 'WSJ', una de les qüestions que podrien haver precipitat la ruptura és la relació que mantenien Bill i el difunt magnat caigut en desgràcia Jeffrey Epstein, que es va suïcidar a la presó precisament el 2019. Epstein havia sigut detingut després que se l'acusés d'abusar sexualment i explotar desenes de noies adolescents tant a la seva mansió de Manhattan (Nova York) com a la seva residència de Palm Beach (Florida) i la seva propietat de les illes Verges.

D'acord amb la premsa nord-americana, Bill Gates va mantenir trobades amb Epstein en diverses ocasions i en una es va quedar fins tard a la seva mansió novaiorquesa.

A través de portaveus, el multimilionari sempre ha afirmat que en aquestes trobades els dos homes parlaven de qüestions filantròpiques i que Gates «lamenta totes i cada una de les seves trobades (amb Epstein) i reconeix que portar-les a terme va ser un error de judici». La versió del 'WSJ' va assenyalar que Melinda ja hauria avisat el seu marit que no se sentia còmoda amb Epstein el 2013 i malgrat això Bill Gates i empleats de la seva fundació van seguir en contacte amb el magnat, ara mort, en els anys posteriors.