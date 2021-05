Des de fa uns dies, els mitjans nord-americans no parlen de res més que del suposat ‘affaire’ entre Jennifer López i la seva exparella, Ben Affeck. Tot va començar fa unes setmanes, quan després de posar fi al seu compromís amb l’exjugador professional de beisbol Álex Rodríguez, a la cantant se la va veure en diverses ocasions al costat del protagonista de ‘Perdida’.

López i Affeck van formar una de les parelles més mediàtiques de Hollywood. Es van conèixer durant el rodatge de ‘Gigli’ el 2003 i es van comprometre un any després, però van trencar el gener del 2004.

A més de les diferents trobades que la parella ha mantingut a la mansió de l’artista a Los Angeles, segons afirmen alguns mitjans, se’ls va veure junts en el concert solidari VAX LIVE, de Global Citizen, en el qual JLo va participar i després, la parella va decidir volar al Yellowstone Club a Montana (Nevada), on van gaudir d’una escapada a l’exclusiva estació d’esquí Big Sky.

«Van estar sols», ha assegurat una font a ‘E! News’ i ha afegit que les dues estrelles, a qui els seus admiradors es referien en el passat com Bennifer, han estat en comunicació a través dels anys i es van veure recentment quan la novaiorquesa, de 51 anys, va tornar de gravar a la República Dominicana, cosa que va desencadenar rumors de crisi amb l’exestrella dels Ianquis.

Mentrestant una segona font pròxima a López ha assenyalat a la revista ‘People’, que l’exparella va viatjar junta després que ella tornés de gravar a la República Dominicana. «Ben es va acostar a ella per veure com estava i van sopar junts un parell de vegades durant l’últim mes. És natural entre ells i la química és irreal. Van continuar on ho van deixar l’última vegada i estan gaudint de la companyia de l’altre ara mateix».

De fet, el ‘Daily Mail’ ha publicat una sèrie de fotos en les quals es veu la parella dins d’un cotxe anant cap a la casa que té Affeck prop d’un famós resort a Montana i després arribant a Los Angeles en un vol privat.

Ara, el temps dirà si la mediàtica parella ha reprès la seva relació després de trencar fa 17 anys.