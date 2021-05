Damiano David, el cantant del grup de rock Maneskin, guanyador d'Eurovisió 2021, ha donat negatiu en el test de drogues que va realitzar voluntàriament després d'unes polèmiques imatges seves a la Green Room, el lloc des d'on els artistes esperen els resultats de les votacions. La mateixa delegació italiana va voler aclarir els fets. Per tant, el líder de la banda Maneskin, es va fer una prova de detecció d'estupefaents per esclarir les polèmiques imatges on se'l veu consumint, aparentment, cocaïna. Davant els rumors, la delegació italiana va sol·licitar al European Broadcasting Union (EBU) fer un test per acabar amb les "fake news".

Ha quedat clar que la irreverència i el potent directe de la banda italiana és fruit de la seva manera de sentir i viure la música, sense necessitat de cap substància extra. "Jo no consumeixo drogues", havia aclarit Damiano David ja la mateixa nit després de ser el guanyador d'Eurovisió 2021, realitzada a Rotterdam (Holanda). El cantant també va explicar que es va acotar per recollir una ampolla de vidre que se li havia trencat al seu company i les imatges es van treure de context, segons ha explicat el líder de la banda italiana.