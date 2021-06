Shannen Doherty ha enviat un missatget al Hollywood obsessionat amb el bòtox i els retocs. L’actriu que es va donar a conèixer mundialment pel seu paper Brenda Walsh en la sèrie juvenil dels 90 ‘Beverly Hills’ i també per interpretar la Prue a ‘Embrujadas’ s’ha afegit a les dones i actrius «reals» com Kate Winslet, aquests dies de plena actualitat no només per la seva magnífica interpretació d’una policia a ‘Mare of Easttown, sinó per exigir que la seva cara no tingués cap retoc al cartell promocional de la sèrie d’HBO, malgrat la resistència de l’equip de publicitat, i per parar els peus al director, Craig Zobel, que va estar a punt de modificar-li digitalment el cos en una escena d’alt voltatge. «Ni se t’ocorri», li va ordenar, tal com ha explicat l’actriu de ‘Titanic’, de 45 anys, en una entrevista amb ‘The New York Times’.

Però Winslet, la nova Joana d’Arc que s’ha rebel·lat contra els estereotipats cànons de bellesa d’una indústria poblada de bòtox, silicona, àcid hialurònic i cirurgies que donen com a resultat clons i més clons de versions de Barbies, no està sola. A més de rebre l’aplaudiment de la platea de Twitter i d’articulistes de mig món, actrius com Doherty també s’han unit a les seves files feministes.

Pressió sobre les actrius

L’actriu de Memphis, Tennessee, de 50 anys, sap bé quina és la pressió amb què viuen els actors, sobretot les dones, a mesura que es fan més grans, van complint anys i han d’enfrontar-se a la duresa de les crítiques davant la pantalla. Per això, Doherty, que té en el seu currículum de més de tres dècades desenes d’interpretacions en sèries i pel·lícules, ha volgut recolzar-la i reclamar les persones «al natural», sense retocs ni filtres. Ho ha fet al seu compte d’Instagram, amb aquest missatge: «Estava veient pel·lícules aquesta nit i m’he adonat que hi ha uns quants personatges femenins amb els quals puc identificar-me». Als seus gairebé dos milions de seguidors els ha confessat: «Ja ho saps, dones sense farcits, sense bòtox, sense haver-se fet cap lífting facial. Dones que s’estimen la cara i tota l’experiència que mostra».

I, com a mostra, una foto de primer pla, sense artificis, captada en aquell precís instant de la seva reflexió.

Després, Doherty ha continuat amb el seu sentit al·legat així: «Jo he viscut. Adoro el que he viscut i que la cara em reflecteixi la vida. He sobreviscut a moltes coses, sí, al càncer, però a més que això. Ara vull estimar-me. Per fi. Posem fi a la percepció en què les revistes i Hollywood volen fer-nos entrar. Vull veure dones com jo. Dones com nosaltres». Unes paraules que en poques hores han superat els 200.000 ‘m’agrada’, i que als comentaris molts usuaris han vist un reflex del comportament de Winslet i la seva rebel·lió contra els rancis cànons que Hollywood continua aplicant amb les dones.

Lluitant des del 2015

No és aquesta, no obstant, la primera vegada que Doherty es mostra sense filtres davant la càmera. Des que el 2015 va anunciar que patia càncer de mama, dos anys després va publicar que la seva malaltia semblava remetre, però el 2020 va tornar a agreujar-se-li, en diverses ocasions ha compartit imatges dels estralls físics al seu cos, com la pèrdua de cabells.

Quan va ser diagnosticada per primera vegada el 2015, es va sotmetre a una mastectomia, quimioteràpia i radioteràpia. Des d’aleshores, continua lluitant, però la malaltia s’ha estès a la columna i els metges temen que vagi a més. Avui segueix en tractament, lluitant.

En una entrevista concedida l’any passat per a la revista ‘Elle’, l’actriu nord-americana detallava com el càncer l’ha fet més forta emocionalment. «Intento atresorar tots els petits moments que la majoria de la gent no veu o dona per fets», deia. «Les coses petites es magnifiquen per a mi. Tenim aquest pou sense fi dins de nosaltres, i es tracta de continuar cavant-hi a la recerca de la força per afrontar l’adversitat, i perquè també puguem veure tota la bellesa», explicava optimista.

Un any abans, va explicar a ‘People’: «Del que la gent no s’adona és que el cos ha passat per coses tan increïblement difícils que mai es recupera per complet. Estic intentant veure com aconsegueixo acceptar qui soc ara. Mai tornaré a utilitzar la talla d’abans. Alguns dels meus medicaments eliminen el col·lagen, així que mai tindré una cara sense arrugues. Soc crítica amb mi mateixa. Però hi ha coses contra les quals no pots lluitar».