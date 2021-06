L'actriu nord-americana Lisa Banes, coneguda pels seus papers a les pel·lícules 'Cocktail' o 'Gone Girl' ('Perdida'), va morir després d'haver estat en estat crític des del 4 de juny, en patir un atropellament a Nova York.

L'actriu, de 65 anys, que va ser atropellada per un ciclomotor el conductor del qual va fugir, va morir dilluns, segons informen mitjans locals.

«Estem desconsolats per la mort tràgica i sense sentit de la Lisa. Era una dona de gran esperit, amabilitat i generositat i dedicada a la seva feina, a l'escenari o davant una càmera i més encara a la seva dona, família i amics. Vam tenir la sort de tenir-la en les nostres vides», va dir el seu mànager David Williams, segons la cadena NBC.

El 4 de juny, la Policia de Nova York va rebre una trucada d'emergència al voltant de les 18.30 (22.30 GMT) per informar d'una col·lisió d'un vehicle, que havia atropellat una persona a la zona oest de Manhattan, a prop del popular centre cultural Lincoln Center.

«A la seva arribada, els agents van observar una dona de 65 anys estirada a la calçada amb una contusió severa al cap», va afirmar la policia, que va assenyalar que Banes llavors va ser traslladada a l'Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estat molt greu.

Va fugir

L'incident, és investigat pel departament de col·lisions de la policia, que va determinar que Banes estava travessant l'avinguda Amsterdam quan un ciclomotor la va atropellar i després va fugir.

Segons el seu representant, Banes era a l'hospital Mount Sinai Morningside i havia patit una greu lesió cerebral traumàtica de què no va poder recuperar-se.

Banes ha actuat en cine, televisió i obres de teatre. El 1981 va guanyar el Theater World Award per la seva interpretació d'Alison Porter a 'Don't Look Back in Anger', i va rebre una nominació millor actriu en els Drama Desk Award pel seu paper a 'Isn't it Romantic?' el 1984.

A més, va aparèixer freqüentment en les sèries 'The King of Queens' ('El rey de Queens'), 'Six Feet Under' ('A dos metros bajo tierra'), 'Nashville' i 'Royal Pains', i va interpretar personatges centrals als films 'Cocktail' (1988) i 'Gone Girl' (2014).