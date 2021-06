Malgrat que aquest dimecres han estat molts els familiars, amics i famosos de Mila Ximénez, que, molt afectats, van acudir al tanatori de la M30 per donar el seu últim adeu a la periodista i acompanyar la seva família en aquests complicadíssims moments, aquest dijous la seva filla Alba Santana i els seus germans Manolo, Encarna i Concha s’han pogut acomiadar d’ella en la més absoluta intimitat, complint els seus desitjos i regalant-li l’adeu que va demanar abans de morir, segons informa Europa Press.

Així, després d’acudir a la capella ardent al llarg d’aquest matí per passar els seus últims moments amb la seva mare i amb la seva germana, respectivament, Alba, Manolo, Concha i Encarna abandonaven junts el tanatori per dirigir-se al crematori de La Almudena, on se celebraria la incineració de la periodista. La família més pròxima de la periodista ha agraït les mostres de d'estima de la gentada congregada a les portes.

D’allà posaven rumb al crematori, ple de corones de flors que demostren l'estima que la gent sentia per la col·laboradora de Mediaset. Alba Santana i els seus oncles rebien el fèretre amb les restes mortals d’una mare i una germana que han acomiadat en la més estricta intimitat.