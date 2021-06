Sembla que Ben Affeck i Jennifer Lopez volen recuperar el temps perdut i ja planegen passar per l’altar abans de final d’any. Una font pròxima a la parella ha confirmat a la revista ‘¡OK!’ que l’actor desitja convertir-se al més aviat possible en el marit de la diva del Bronx. Pel que sembla, el protagonista i director d’‘Argo’ no està disposat a «deixar escapar Jen» per segona vegada, «no vol perdre-la de nou», i per això vol casar-se al més aviat possible.

La parella coneguda com a Bennifer, que amb prou feines fa dos mesos que estan sortint, ja ha explicat al seu cercle més íntim els seus plans de casament. «La nova relació tècnicament podria tenir només unes quantes setmanes, però en realitat l’han reprès on la van deixar», assenyala.

Encara que la notícia del casament pugui semblar una mica precipitada, la mateixa font assegura que «Jen i Ben ho saben tot l’un de l’altre: el bo, el dolent i el lleig. No estan començant des del principi. Estan destinats a estar junts i ho faran oficial abans de finals d’any», i afegeix: «Ni Ben ni Jen estan jugant. No es tracta de si es casaran o no, sinó de quan», recalca.

D’altra banda, la font assegura que Ben coneix i ha passat temps amb els fills, la germana i la mare de la cantant, amb qui mantindria una excel·lent relació. De fet, amb la mare de l’artista té una connexió molt especial, fins al punt que se’n van anar junts a Las Vegas.

Tot apunta que el compromís es farà oficial aquest juliol, coincidint amb el 52è aniversari de l’estrella novaiorquesa. «Ben vol donar-li una altra oportunitat a l’amor i està planejant una proposta romàntica per l’aniversari de Jennifer, el 24 de juliol», conclou.