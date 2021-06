El Ministeri de l'Interior ha bloquejat l'accés al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén) a una oficial de la Policia Local de Màlaga per un suposat accés indegut a l'expedient de Rocío Carrasco. Aquesta mesura, que ha afectat funcionaris de diferents punts d'Espanya des que la filla de Rocío Jurado va fer públics a la televisió els detalls dels suposats maltractaments pels quals, el seu dia, va denunciar el seu exmarit. S'ha entès que aquests professionals van aprofitar-se de les seves claus d'accés per tafanejar l'expedient després de l'emissió dels programes i sense tenir cap vinculació amb el cas. Així ho va avançar a principis de juny El País, diari que va detallar també que l'assumpte va arribar a la Fiscalia i que la majoria d'aquelles entrades (una dotzena) es van detectar a la comunitat valenciana, encara que sense descartar altres punts de la geografia espanyola. Alacant, la fiscalia va arxivar el cas a l'entendre que "no hi havia prejudici" i, per tant, tampoc delicte.

L'accés aquest sistema, on se centralitza tota la informació de cada cas (denúncies, sentències en el cas que n'hi hagués, grau de protecció, ordres d'allunyament...) i reservat a policies especialitzats en la lluita en contra la violència de gènere i alguns funcionaris, deixa un rastre digital que permet identificar les persones que fan les consultes.

"Explicacions raonables"

Segons s'ha pogut confirmar hi ha un cas que afecta una oficial del Grup d'Investigació i Protecció (GIP) de la Policia Local de Màlaga. Fonts municipals han reconegut que l'agent, responsable del subgrup de VioGén en aquest cos, ha estat exclosa temporalment del sistema que gestiona Interior per consultar l'expedient de Carrasco, encara que han precisat que les explicacions que ha donat als seus superiors han estat "raonables".

Han explicat que la funcionària va justificar la consulta al·legant que l'exparella de la denunciant viu a Màlaga i que aquesta circumstància suposava un interès policial real. "Ni s'ha vulnerat la protecció de dades ni s'ha fet publicitat al contingut de la consulta, per la qual cosa esperem que la situació es normalitzi i que Interior permeti treballar a l'agent en el programa com abans millor", van afegir abans de puntualitzar que no s'ha pres cap mesura disciplinària. El Ministeri d'Interior s'ha negat a informar sobre si l'exclusió de l'agent és temporal o irreversible, segons diuen, per "protecció de dades".