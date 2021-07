L’actriu Celia de Molina no ha pogut mossegar-se la llengua. Després d’unes declaracions de l’actor i director Santiago Segura en què assegurava que li fa «por» que en el dia d’avui «alguns intentarien prohibir ‘Torrente’» ha aprofitat per clavar una bona clatellada recordant un episodi de masclisme lleig que va tenir lloc al càsting d’una de les seves cintes.

L’artista i guionista de Linares, de 38 anys, i germana de la també actriu Natalia de Molina, li ha servit amb safata de Twitter el comentari següent: «¿Saps el que sí que fa por? «Que facis un càsting, que et demanin que et despullis, que el posin als extres del DVD de la pel·lícula en què no t’han agafat i que acabis a pàgines porno».

— Celia de Molina (@CeliadeMolina) 8 de julio de 2021

La protagonista de la pel·lícula ‘Cómo sobrevivir a una despedida’, a més de ser la creadora i conductora de la webserie ‘El antivlog’, ha recolzat la seva protesta amb un tuit més que reafirma els seus arguments contra el creador de l’acabada d’estrenar ‘¡A todo tren! Destino Asturias’. Es tracta d’un article publicat per ‘El Español’ sobre una prova de selecció d’actrius masclista que va fer Segura per a una de les seves cintes.