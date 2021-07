L’exestrella Disney Kyle Massey, conegut per interpretar Cory Baxter en sèries com ara ‘Raven’ i ‘Cory en la Casa Blanca’, ha rebut una ordre d’arrest després de no haver-se presentat a una compareixença davant el jutge de l’estat de Washington (EUA) que el jutja per compartir contingut inapropiat amb una menor d’edat. L’actor i cantant, de 29 anys, està acusat d’un delicte greu per enviar material pornogràfic a una nena de 13 anys.

Aquest dilluns 12 de juliol, Massey va faltar per segona vegada a la seva lectura de càrrecs, per la qual cosa el jutjat va emetre una ordre d’arrest contra ell de 100.000 dòlars, segons ha avançat ‘Deadline’. El seu advocat va al·legar que està «preocupat per les tergiversacions fetes a la cort», mentre que un representant de la Fiscalia del Comtat de King va assegurar a la revista ‘People’: «Aquí no hi ha tergiversació. Simplement, el senyor Massey no va comparèixer davant del tribunal».

Comunicat

El 2019, Massey va ser demandat per una nena de 13 anys que assegurava que havia rebut, a través de l’aplicació Snapchat, missatges de text explícits, imatges i vídeos al seu telèfon. Malgrat tot, el cas va ser finalment desestimat. Massey va arribar llavors a publicar un comunicat negant les acusacions. «Cap nen hauria d’estar exposat a materials sexualment explícits i nego de manera inequívoca i categòrica qualsevol presumpta mala conducta», explicava en el text.

Malgrat tot, aquest 14 de juny es va presentar una altra demanda amb les mateixes acusacions del 2019. La mare de la denunciant al·legava que l’actor va conèixer la seva filla a Universal Studios quan tenia 4 anys i es va mantenir en contacte amb ell perquè volia emprendre una carrera artística. Posteriorment, es va acostar a l’actor el novembre del 2018 per fer un càsting per a la seqüela de ‘Cory en la Casa Blanca’. Mitjans nord-americans asseguraven que Massey fins i tot havia planificat que la jove se n’anés a viure amb ell i la seva nòvia a Los Angeles per ajudar-la a llançar la seva carrera.

No obstant, segons la família de la petita, entre el desembre del 2018 i el gener del 2019, l’exestrella Disney li va enviar contingut pornogràfic sabent que es tractava d’una menor d’edat. L’actor, en canvi, sempre ha defensat que aquestes acusacions són una extorsió.

El germà de Raven

Massey va interpretar el germà petit de Raven-Simoné, Cory, en els 100 capítols de la sèrie ‘Raven’ (‘That’s so Raven’), que es va emetre a Disney Channel entre el 2003 i el 2007. Després va passar a protagonitzar l’‘spin-off’ ‘Cory en la Casa Blanca’, interpretant el mateix personatge entre el 2007 i el 2008. Un altre títol del seu currículum és la comèdia ‘Millennials’ i també va posar veu a sèries de dibuixos animats com ara ‘American Dragon: Jake Long’.