Aquest està sent un any amb moltes separacions entre les 'celebrities': Iker Casillas i Sara Carbonero van ser la primera parella famosa en trencar. Ara també han continuat amb les ruptures Ramón García i Patricia Cerezo, una de les grans parelles de les últimes dècades i que semblava inseparable fins a la fi dels dies. No sabem què ha passat, però els dos han confirmat aquest dimecres al matí que acaben amb el seu matrimoni després de 24 anys d'història.

Ramón i Patricia es van casar el 1997 en un moment en què García gaudia de la seva època daurada, televisivament parlant. Des de llavors han tingut dues filles, Natàlia de 17 anys i Verónica de 14, un fet que per sort no hauria de ser cap problema ja que tot apunta a una separació amistosa i gens complicada. I és que tot semblava idíl·lic per la parella, tot i que no se'ls veia junts des de feia temps, el passat 8 de març ella va felicitar el presentador a través de les xarxes socials com era costum entre ells.