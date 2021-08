La jove estrella del K-Pop, exintegrant del grup EXO i imatge publicitària de prestigioses marques internacionals Kris Wu, va ser detingut aquest dissabte a la nit per la Policia local de Pequín per presumpta violació i per enganyar dones, alguna de les quals, menors. La policia pequinesa va assenyalar en un comunicat, a través de la xarxa social xinesa Weibo, que el cantant «va enganyar repetidament dones joves per mantenir relacions sexuals amb elles» i que és «sospitós de violació».

La seva detenció s’ha produït dues setmanes després que la ‘influencer’ Du Meizhu assegurés en una entrevista per a un mitjà de comunicació xinès que el cantant l’havia violat quan tenia 17 anys. A més, també va afirmar que s’havia ficat al llit amb altres noies seduint-les amb alcohol i amb falses promeses sobre un futur prometedor. Els usuaris de Weibo demanen que sigui jutjat amb «imparcialitat».

El jove va desmentir l’acusació de violació i va assegurar que el cas ja es trobava als tribunals. Tot i així, marques internacionals amb què treballa Kris Wu, com Louis Vuitton, Porsche i Bulgari, han cancel·lat els seus contractes amb la jove estrella.