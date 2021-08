Lara Álvarez és la dona més atractiva de l’estiu, segons l’últim informe de l’estudi que realitza anualment la consultora Personality Media des del 2009. La presentadora de ‘Supervivientes’ obté un 8,34 de puntuació mitjana i repeteix en primer lloc. D’altra banda, Andrés Velencoso es corona com l’home més atractiu amb una nota mitjana de 8,08.

Patricia Montero (8,25), Anna Simón (8,23), Sandra Sabatés (8,22) i Vanesa Romero (8,21), al costat de Lara Álvarez, encapçalen les cinc primeres posicions de l’esmentat rànquing. El top 10 el completen Edurne (8,21), Judit Mascó (8,19), Pilar Rubio (8,15), Úrsula Corberó (8,15) i Ana de Armas (8,14), que entra per primera vegada a la llista.

En el rànquing dels més atractius de l’estiu, Miguel Ángel Silvestre segueix de prop Velencoso i arriba a la segona posició (8,01). Jon Kortajarena (7,91) i Jesús Castro (7,84) també es colen al top 5 de la llista, en la qual també apareixen altres noms recurrents com Mario Casas (7,83), Maxi Iglesias (7,82), Martín Rivas (7,75) i Álex González (7,74). A més, Pablo Alborán (7,64) i Rodolfo Sancho (7,61) tornen al grup d’atractius, en el qual ja van aparèixer el 2014 i el 2017 respectivament.

El rànquing recull els resultats dels personatges que són coneguts almenys pel 50% de la població i ordenats per la variable ‘Atractiu’, tant per als homes com per a les dones. És una de les 17 variables d’imatge que l’estudi de Personality Media contempla dins dels més de 2.800 personatges que s’analitzen a Espanya.