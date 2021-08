Kiko Rivera ha llançat un nou dard a la seva mare. Aquesta vegada ho ha fet creant la seva pròpia marca de roba denominada ‘Kantora is mini’, que, traduït a l’espanyol, vol dir ‘Cantora és meva’. El DJ torna a causar un terratrèmol dins del clan Pantoja, ja sacsejat anteriorment per altres polèmiques en les quals s’ha vist embolicada la cantant i amb una família més dividida que unida.

Rivera ha aprofitat el moment de tensió amb la cantant donant aquesta gran indirecta, per la qual cosa deixa veure que a curt termini no hi haurà cap tipus de reunió entre ells, més aviat, cada vegada s’estan distanciant més. «Ja ha arribat el dia de l’estrena de la meva nova marca. Espero us agradi i tingui una bonica acceptació per anar millorant-la i fent més cosetes. Espero que la disfruteu tant com jo creant-la», va escriure en una publicació d’Instagram.

El disseny de la col·lecció que ha tret al mercat el fill d’Isabel Pantoja es pot trobar a la seva pàgina web. Té a la venda varietat de productes com fundes de mòbil, tasses, samarretes en les quals cada un té una inscripció en la qual es llegeix ‘Kantora is mine’, on clarament li reclama el seu dret de propietat de Cantora. El preu dels productes frega els 20 euros.

El conflicte entre la família sembla que té difícil solució. El 2 d’agost passat, l’artista andalusa va complir 65 anys, però no va ser dels seus millors aniversaris, ja que els fills tampoc van anar a fer-li una visita. La seva filla Isa P. va assegurar dijous a ‘La última cena’ que va trucar a la seva mare per telèfon, però no va voler donar més detalls.