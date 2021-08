El descans arriba a la política. Després que el Parlament celebrés, el 29 de juliol, l'últim ple abans de les vacances d'estiu i que el Govern reunís aquesta setmana el Consell Executiu per darrera vegada, el curs polític a Catalunya ha arribat oficialment a la seva fi. Però amb la pandèmia de la covid-19 en una situació encara crítica, els principals dirigents han optat per descansar prop de la seva residència habitual. De fet, són pocs els que tenen previst travessar les fronteres espanyoles, i cap dels polítics en primera línia consultats ha comunicat que tingui previst sortir d'Europa.

El president Pere Aragonès, gairebé mig any després de ser investit, passarà uns dies amb la seva dona i la seva filla "sense allunyar-se massa de casa", segons informen fonts properes al cap de l'executiu. Tal com va publicar el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), entre el 5 i el 10 d'agost serà el vicepresident Jordi Puigneró qui assumirà les seves funcions. Puigneró, per la seva banda, destinarà alguns dies d'agost a estar amb la seva família al Pallars.

El líder republicà Oriol Junqueras ha viatjat amb cotxe amb la seva dona i els seus fills fins a Ginebra, Suïssa, on s'ha retrobat amb la secretària general del partit, Marta Rovira, després d'uns dies a Poblet, a la Conca de Barberà.

La segona autoritat del país, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, vol "recuperar hores de son, de lectura i de família" a Castellolí, municipi de la comarca de l'Anoia. A més, té pensat assistir a concerts de la Schubertíada a l'Alt Empordà. El 19 d'agost es retrobarà amb l'expresident Quim Torra per oferir una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, a la Catalunya del Nord.

Viatges per l'Estat i descans en família

Qui s'ha estrenat com a cap de l'oposició en la XIII legislatura de la cambra catalana, Salvador Illa, ha fet una "breu escapada" a les Illes Canàries amb la seva dona, per després estar dues setmanes amb família i amics al principat i aprofitant per dedicar-se a lectura, que descriu com una de les seves "passions". La portaveu del grup socialista al Parlament, Alícia Romero, anirà en família al País Basc i acabarà els seus dies de descans a Mataró, on també té la intenció de llegir.

Alguns dels dirigents de la resta de grups també combinen els viatges per Espanya amb el descans en algun punt del territori català. Així, el president del PPC, Alejandro Fernández, tornarà una setmana al poble de la seva família a Astúries, on va cada estiu, i la resta de mes serà a Tarragona. El secretari general dels populars a Catalunya, Santi Rodríguez, també compaginarà el descans a la seva ciutat natal -en el seu cas, Vilanova i la Geltrú- amb una escapada a Andalusia.

La presidenta dels comuns al Parlament també visitarà el sud de la Península, Cadis i Xerès, després d'estar uns dies amb la seva família a València. En canvi, el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, anirà a les comarques gironines, a un apartament a l'Alt Empordà on desconnectarà amb la seva parella.

Ubicades a l'altre extrem de l'hemicicle, les diputades de la CUP Eulàlia Reguant i Dolors Sabater han organitzat diferent les seves vacances. Mentre que la cap de llista dels anticapitalistes a les eleccions del 14 de febrer es mostra "molt il·lusionada" de poder-se instal·lar una setmana a una masia familiar a La Selva, visitant el patrimoni nacional i fent excursions "sense haver d'agafar cotxes ni avions", Reguant travessarà la Península en direcció a Portugal, en companyia d'amics. De tornada, farà una breu aturada a Segovia, a Castella i Lleó, per participar en la Universitat d'estiu organitzada per Anticapitalistes. La resta de dies farà "cura de son" al Moianès amb la seva família.

El portaveu de Ciutadans a la cambra, Nacho Martín Blanco, ha escollit les Illes Balears, concretament Formentera, per gaudir de la família i llegir, tot i que reconeix que li "costa" desconnectar de la política.

El mateix intentarà el líder del partit, Carlos Carrizosa, tot i que es quedarà a Catalunya i farà plans amb els seus fills, llegirà i veurà sèries. També es quedaran al principat els dirigents de Vox al Parlament, Ignacio Garriga i Joan Garriga. L'activitat parlamentària es reprendrà l'1 de setembre amb la reunió de la Mesa a Tornabous, poble natal de Lluís Companys. Al setembre, un mes habitualment intens políticament per la celebració de la Diada, s'hi sumarà la primera reunió de la taula de diàleg entre governs i, en paral·lel, les reunions sectorials de la Comissió Bilateral que es van acordar en la trobada del 2 d'agost, just abans d'acabar el curs polític.