Virginia Giuffre, una de les presumptes víctimes de l’empresari nord-americà acusat de tràfic sexual de menors, Jeffrey Epstein, va presentar una demanda civil a Nova York contra el príncep Andreu d'Anglaterra, de qui assegura va abusar d’ella quan era menor d’edat, va informar aquest dilluns el mitjà ‘People’. «Avui el meu advocat ha presentat una demanda contra el príncep Andreu per abús sexual sota la llei de víctimes infantils. Com explica en detall la demanda, vaig ser traficada a ell i abusada sexualment per ell», va dir Giuffre en declaracions a la revista nord-americana.

El 2019, Giuffre ja va assegurar que, després que Epstein li hagués presentat el duc de York, aquest últim la va obligar a tenir relacions sexuals tres vegades entre 1999 i el 2002, quan ella era menor, una cosa que el fill de la reina Isabel II ha negat rotundament. Aquest dilluns, no obstant, la presumpta víctima va assegurar que vol responsabilitzar el príncep Andreu, i transmetre el missatge que els «rics i poderosos no estan exempts» de retre comptes davant els tribunals. «Espero que altres víctimes vegin que és possible no viure en silenci i atemorit, sinó recuperar la teva vida al parlar públicament i exigir justícia», va afirmar.

Així mateix, Giuffre va assenyalar que no va ser fàcil decidir presentar la demanda, ja que com a mare i dona la seva família «és el primer», i tem ser objectiu d’atacs del membre de la família reial britànica. «Però sabia que si no iniciava aquesta acció, els decebria a ells i a totes les víctimes», va dir.

Després de ser acusat públicament per Giuffre d’haver abusat d’ella com a resultat d’haver sigut traficada per Epstein, el príncep Andreu d'Anglaterra va negar «categòricament» haver mantingut relacions sexuals amb ella en una sonada entrevista amb la cadena BBC divulgada el novembre del 2019. «No va passar. Puc dir-li categòricament que mai va passar. No recordo haver conegut mai aquesta senyora», va afirmar diverses vegades el príncep en les seves declaracions a la BBC.

El príncep, l’amistat amb Epstein del qual ha causat gran controvèrsia, va admetre haver-se allotjat diverses vegades –unes quatre– a les residències de l’empresari als EUA però que en cap moment va arribar a sospitar que hi hagués comportament inapropiat per part de l’empresari, que es va suïcidar en una cel·la a Nova York l’agost del 2019 poc després de ser arrestat per tràfic sexual.