Jamie Spears, el pare de Britney Spears, va anunciar aquest dijous la seva intenció de renunciar a seguir com a tutor legal de la cantant, però el seu anunci va arribar sense data de retirada i amb una sèrie de condicions que mantindran la responsabilitat de la tutela en altres mans. En uns documents lliurats aquest dijous a la Cort Superior de Los Angeles, el pare de l'artista va assegurar que està d'acord amb delegar a una altra persona aquesta funció de control que exerceix des de fa 13 anys, encara que la transició no serà imminent.

"El senyor Spears té la intenció de treballar amb la Cort i el nou advocat de la seva filla per preparar una transició ordenada", va indicar el pare. A més, el progenitor va assenyalar que ja tenia intenció d'abandonar la tutela abans que la seva filla contractés el seu nou advocat, Mathew Rosengart, fa un mes, després de rebre el vistiplau de la jutgessa que supervisa el seu cas.

Fins ara, la cantant sempre ha estat representada per un lletrat designat. Es tracta d'un pas més en favor de la voluntat de Britney, que porta mesos expressant un fort rebuig al seu pare i va arribar a assegurar que volia denunciar-lo per abús. No obstant això, Jamie Spears va negar que existeixin raons per a la seva dimissió i va assegurar que només es produeix per la pressió pública exercida contra ell.

"Encara quan el senyor Spears és el blanc incessant d'atacs injustificats, no creu que una batalla pública amb la seva filla pel seu servei com a tutor sigui el millor per a ella", va indicar en el document.