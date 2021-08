El productor musical i teatral José María Cámara, alt executiu en diverses companyies discogràfiques al llarg de les dècades de 1980, 1990 i els 2000, ha mort als 73 anys la matinada d’aquest dimecres, víctima d’un càncer. «Puc acreditar, sense cap mena de dubte, que la seva pèrdua és irreparable, però també que la seva empremta imperible en la música va ser un sotrac innovador que va canviar la indústria», ha escrit a Twitter Eduardo ‘Teddy’ Bautista, expresident de la Societat General d’Autors (SGAE).

Bautista no exagera. La llista de grups i solistes als quals Cámara va descobrir i tutelar o reimpulsar treu el singlot: Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Radio Futura, Mecano, Los Del Río, María Dolores Pradera, La Oreja de Van Gogh, Pereza, El Canto del Loco, Antonio Flores, Rosario, Camilo Sesto i Estopa són alguns dels noms que van passar per les seves mans, bé des de l’inici de les seves carreres o bé ja rodats. Professional de la vella escola, Cámara s’implicava molt amb els artistes de la seva escuderia.

Nascut a Madrid el 1947, Cámara va ocupar, entre 1970 i 1982, diversos càrrecs de responsabilitat a CBS, mentre que de 1982 a 2002 va treballar per a BMG Ariola, companyia de la qual va arribar a president per a Espanya. Ja com a president de Sony, va liderar la fusió d’aquesta multinacional amb BMG. El 2006 va abandonar Sony i es va passar amb igual èxit a la producció de musicals amb les empreses Drive, primer i SOM Produce després.

Entre finals dels anys 90 i principis dels 2000, la indústria del disc va arribar a Espanya als seus rècords de venda. I entre els supervendes d’aquell període daurat, pocs com els forjats per Cámara: La Oreja de Van Gogh, Estopa i El Canto del Loco, per exemple.

«Vam conèixer José María durant els anys de president de Sony. Va fer miques el clixé de l’executiu de multinacional: apassionat, respectuós amb l’artístic i carinyós com un bon pare. Vas ser clau en la nostra història, amic. Fins sempre», ha tuitejat La Oreja de Van Gogh.