Sonny Chiba, actor japonès que serà recordat internacionalment pel seu paper com el mestre Hattori Hanzo, el fabricant d’espases que proporciona la katana definitiva a Uma Thurman a la pel·lícula ‘Kill Bill’ de Quentin Tarantino, ha mort al seu país natal víctima de complicacions de la Covid als 82 anys. L’actor era tota una institució al seu país al ser una de les primeres estrelles de les arts marcials, tant a la televisió, on es va iniciar als anys 60, com en pel·lícules posteriors, on va mantenir el seu estatus de gran figura del gènere fins i tot ben entrats els anys 90.

L’admiració de Tarantino per Chiba ve de lluny i es va concretar en el decisiu i divertit paper d’espaser, però anteriorment ja li havia retut homenatges en treballs anteriors. De fet, a ‘Amor a boca de canó’, pel·lícula escrita pel director d’‘Érase una vez en Hollywood’, Christian Slater, el seu protagonista, veu una vegada i una altra pel·lícules de l’actor japonès. A més, a ‘Pulp Fiction’, el letal Samuel L. Jackson, abans de cometre els seus crims sol recitar a les seves víctimes uns versicles bíblics apòcrifs que en realitat corresponen a la sèrie ‘Street Fighters’ que Chiba va protagonitzar als 70

Nascut a Fukuoka, com Sadao Maeda, l’atlètic Chiba, potent cultivat de les diferents disciplines marcials, té una filmografia de més de 200 títols. Davant la dinàmica elegància de Bruce Lee que només es posava en marxa davant les ofenses, el personatge del japonès actuava com una màquina de matar amb molt pocs escrúpols i molta menys coreografia visual. La pel·lícules de Chiba van rebre nombroses crítiques per la seva violència excessiva. Tres anys després de la seva memorable aparició a ‘Kill Bill’, l’actor va participar a ‘A todo gas: Tokyo race’ de la saga ‘Fast and Furious’.