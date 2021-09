L’actor Michael K. Williams, conegut per donar vida al personatge d’Omar Little a la sèrie de televisió ‘The Wire’, va aparèixer mort ahir, dilluns, al seu apartament de Brooklyn, Nova York, segons el diari ‘New York Post’.

El rotatiu, que cita a fonts policials, apunta a una possible sobredosi com a causa de la mort, tot i que no està confirmat. La policia sí que va trobar restes de substàncies i parafernàlia per utilitzar-les.

Williams, de 54 anys, va saltar a la fama gràcies al seu paper a la popular «The Wire» i ha aparegut també en altres conegudes sèries com «Boardwalk Empire». El seu personatge, el delinqüent Omar Little, estava considerat un dels personatges més carismàtics de la televisió dels últims anys i despertava passions entre els fans.

Williams, segons el ‘New York Post’, atribuïa al seu personatge part dels problemes que tenia a la vida real amb les drogues i en ocasions havia afirmat que haver encarnat un traficant a la petita pantalla l’havia afectat personalment.