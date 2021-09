L’actor barceloní Jordi Rebellón ha mort aquest dimecres, 8 de setembre, als 64 anys. El famós intèrpret, un dels rostres més reconeguts de la televisió a Espanya, ha traspassat després de patir un ictus, segons informa Yotele, el portal especialitzat en televisió d'El Periódico.

El paper que més notorietat va donar a Rebellón a la petita pantalla va ser el del doctor Vilches d’‘Hospital Central’, el drama mèdic que va emetre Telecinco entre l’any 2000 i el 2012.

Anteriorment, l'actor català havia treballat en altres ficcions d'èxit com 'Médico de familia'. Entre els seus últims projectes hi ha les sèries 'Servir y proteger' i 'Mercado central', ambdues de TVE. A més, l'any 2015 va participar en la setzena temporada de 'Cuéntame cómo pasó' per donar vida a José Ignacio.

Jordi Rebellón també va desenvolupar la seva carrera com a actor en el cinema i en el teatre. El seu treball més recent als escenaris va ser 'El funeral', on va compartir escena amb Concha Velasco.