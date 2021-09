La intèrpret Jennifer Lawrence, guanyadora de l’Oscar a la millor actriu, està embarassada del primer fill amb el seu marit Cooke Maroney, segons ha informat aquest dimecres la revista ‘People’. La publicació deia que el representant de l’artista ha confirmat l’embaràs després que el rumor s’estengués per Twitter dimecres a la tarda.

L’estrella de 31 anys, mundialment coneguda pel seu paper a ‘Els jocs de la fam’, es va casar amb Maroney, un galerista d’art de Nova York, a finals del 2019. A la cerimònia hi van assistir celebritats com Adele i Amy Schumer.

Jennifer Lawrence va guanyar l’Oscar el 2013 pel seu paper a ‘La part positiva de les coses’. S’espera que l’actriu protagonitzi ‘Bad blood’, un biopic que s’estrenarà el 2022 sobre la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, que està sent jutjada actualment per frau. La pel·lícula està basada en el llibre del mateix títol publicat el maig del 2018 i escrit per John Carreyrou, el treball del qual va revelar per primera vegada la situació de Theranos.

Lawrence va ser l’actriu més ben pagada del món el 2015 i el 2016, segons la revista ‘Forbes’.