Phil Collins ja no pot actuar. El músic britànic ha confessat que amb prou feines pot sostenir les baquetes de la bateria que el van fer famós en el seu grup, Genesis, i després en solitari. Collins, de 70 anys, explica que la seva deteriorada salut l'ha portat a estar assegut durant les actuacions i que li resulta cada cop més frustrant observar el seu declivi. En una entrevista a la BBC de la qual només s'han difós fragments a les xarxes socials per promocionar una pròxima gira de Genesis pels Estats Units, el músic ha explicat que serà el seu fill Nic qui el substitueixi en el grup, que no fa una gira des de fa 14 anys. «Ja no estic per fer gires», admet.

Els problemes venen de lluny i es van evidenciar quan el 2009 va haver de sotmetre's a una cirurgia d'esquena que va repetir el 2015 i que va afectar els seus nervis. A més li va ser detectada diabetis. I ha tingut diversos incidents de caigudes i accidents pel poc control que té del seu cos i les depressions que li produeix. «Estic una mica noquejat físicament, la qual cosa resulta molt frustrant perquè m'encantaria tocar en la gira amb el meu fill», afirma. «Amb prou feines puc agafar la baqueta amb aquesta mà, per la qual cosa hi ha coses que no puc fer», assenyala. Collins, guanyador de vuit Grammys, va tenir una exitosa carrera en solitari els anys 80 i 90, amb cançons com 'In the Air Tonight' i 'One More Night', i va anunciar la seva retirada el 2011. El 2017 va tornar als escenaris amb la sèrie d'actuacions 'Not yet dead: Live'.