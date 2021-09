L’actriu espanyola Penélope Cruz s’ha alçat aquest dissabte amb el premi a la millor intèrpret femenina de la 78a edició del Festival de Cine de Venècia pel seu paper protagonista a la pel·lícula ‘Madres paralelas’, dirigida per Pedro Almodóvar.

Cruz també optava a la Copa Volpi a la millor actriu per la seva participació en la pel·lícula ‘Competencia oficial’, dirigida pels argentins Gastón Duprat i Mariano Cohn i en el repartiment de la qual figuren Antonio Banderas i Óscar Martínez. Les dues cintes compten amb la participació de RTVE.

El premi al millor intèrpret masculí ha recaigut en el filipí John Arcillo, pel seu treball a ‘On the job’. ‘The Missing 8’, d’Erik Matti, mentre que la directora neozelandesa Jane Campion ha aconseguit el Lleó de Plata a la millor direcció per ‘El poder del perro’. El jurat ha estat presidit pel coreà Bong Joon-ho, autor de l’aclamat ‘Parásitos’ i conegut per la seva sensibilitat política.