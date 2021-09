Aitana, l’exitosa cantant sortida de la factoria OT, l'ha feta grossa. En les últimes hores s'ha començat a viralitzar la nova campanya de McDonald’s en què l'artista promociona un Mc Menú amb el seu nom format per una CBO amb molt de formatge, patates amb ketchup, 1 McFlurry d'Oreo amb caramel i nuggets de pollastre. Però, què passa si us dic que Aitana no pot menjar res més que les patates fregides de tot això?

Va ser ella mateixa la que al maig de 2021 va revelar en Cadena 100 que pateix una malaltia per la qual no pot menjar res de gluten: "sóc molt golafre, m'agrada molt menjar. Menjo molt, però menjo sa. De fet, per a la gent que no ho sàpiga, sóc celíaca". I només les patates fregides estan lliures de gluten segons les dades proporcionades per McDonald’s en la seva secció d'informació nutricional.

Feliz de tener mi menú en @mcdonalds_es España 🤪 A partir de hoy podéis disfrutar de todos mis productos favs ⚡❤⚡ #McDonaldsXAitana pic.twitter.com/120S1XDgjv — Aitana (@Aitanax) 13 de septiembre de 2021

La cadena sí que ofereix menús adaptats a les persones amb intolerància al gluten, encara que la CBO no és una de les opcions. Tampoc el gelat d'Oreo, galeta que conté aquesta proteïna que es troba en la llavor de cereals com el blat, l'ordi o l'espelta. Vaja, que ser imatge d'un menú de què dius que t'encanta i sempre ho menges, però que no pots ingerir per qüestions de salut, no és la millor campanya de màrqueting.