La cantant Shakira i el futbolista Gerard Piqué són uns amants de la Catalunya Central. La mediàtica parella va estrenar el 2017 una casa a la Cerdanya, a Bolvir, i cada vegada que poden fan una escapada al Pirineu i aprofiten per fer una parada a mig camí i gaudir de les comarques més properes a la seva segona residència. Fa uns dies, per exemple, van ser al Berguedà, on visitar Vilada i van fer un mos al restaurant Cal Candi, un dels seus establiments emblemàtics. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Vilada amb una història al seu compte d'Instagram.

"Hola Shakira; visites de cap de setmana a Cal Candi", diu el missatge que acompanya la foto de Shakira i Piqué amb l'equip del restaurant publicada ahir, dimarts, pel consistori. En la mateixa història, l'Ajuntament també donava un missatge d'ànim a jugador de cara al partit del Barça contra el Bayern: "Oh capità, esperem que tot a lloc per aquest vespre".

Piqué no és l'únic futbolista amb casa a la Cerdanya. Leo Messi, fins fa unes setmanes company d'equip del defensa català, se'n va comprar una a prop seu.