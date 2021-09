Entre les veus dels classificats de la nova edició de 'La Voz' es trobava el nebot d’Ana Obregón. Álex García-Obregón va intentar convertir-se en un dels concursants de la nova temporada del ‘talent’ musical presentat per Eva González. El jove va decidir presentar-se al programa en aquesta primera gala per intentar que algun dels cantants girés la seva butaca i pogués formar part del seu equip.

Ell mateix va confessar en la seva presentació del programa que la seva tieta és la coneguda actriu i presentadora de televisió, guardonada a FesTVal per la seva trajectòria aquest mateix any. «Vull que em coneguin per la meva música no pel meu cognom», va declarar mentre es podien veure imatges amb Ana Obregón quan era petit.

Álex no va poder aconseguir el seu objectiu en el programa perquè en cantar durant les audicions a cegues cap dels ‘coaches’ va decidir girar la butaca vermella del programa perquè formés part del seu equip.