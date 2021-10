La cantant colombiana Shakira ha patit un atac de porcs senglars en un parc de Collserola, a Barcelona, tot i que, afortunadament, es troba bé. "Mirin com m'han deixat la bossa dos senglars que m'han atacat", ha explicat l'artista a les seves 'stories' d'Instagram.

"M'ho han rebentat tot i s'estaven emportant la meva bossa cap al bosc amb el meu telèfon. I al final m'han deixat la bossa perquè m'hi he enfrontat", ha relatat Shakira, en un vídeo en el qual apareix amb el seu gos.

Ensurt a part, la cantant també és notícia perquè s'ha endinsat en el món de l'art digital amb la creació de "La Caldera", la seva pròpia col·lecció de tokens no fungibles, més coneguts com NFT, una tendència en el mercat de l'art que creix cada dia en popularitat. El llançament d'aquesta col·lecció, que la pròpia cantant ha difós a les seves xarxes socials, és una col·laboració amb Bosslogic, el creador dels NFT, que es posarà a la venda a la plataforma Markers Place. Una part dels ingressos es destinarà a la Fundació Pies Descalzos, creada per l'artista.

Els NFT són actius digitals únics basats en la tecnologia de la cadena de blocs -Blockchain, la mateixa que sosté a les criptomonedes-, que, encara que poden copiar-se, només té un original perquè es crea un certificat digital de propietat i autenticitat.

"La Caldera" de Shakira representa el món fantàstic de Caloris, un lloc governat per dones en un paisatge intergalàctic mentre breguen amb l'arribada de visitants amistosos i hostils en un estil retrofuturista amb una picada d'ullet a l'aparença dels cartells "vintage" i novel·les gràfiques.