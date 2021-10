Un total de 329 candidats, dels quals 234 són persones i 95 organitzacions, han sigut proposats per rebre el més prestigiós guardó de les iniciatives pacífiques, el premi Nobel de la Pau 2021. Malgrat que les identitats dels integrants d’aquesta llista es mantenen sota secret durant els 50 anys pròxims després de la seva nominació, és habitual que transcendeixin alguns dels noms dels personatges amb més probabilitats així com els menys esperats. Segons les principals apostes, en aquesta llista es troben participants com l’OMS, Donald Trump, Greta Thunberg, Aleksei Navalni o el moviment Black Lives Matter.

Els noms dels candidats es mantenen en secret durant almenys mig segle, però els patrocinadors d’alguns dels candidats, si poden dir públicament qui és el seu apadrinat. És així com s’han conegut alguns noms. Entre els candidats més coneguts es troben l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Aliança de Vacunes (Gavi) i la Coalició per a les innovacions en la preparació per a epidèmies (Cepi), totes organitzacions que han portat a terme una important tasca en la lluita contra la covid-19.

Altres candidats

En la il·lustre llista també hi figuren noms més polèmics. Des de l’expresident nord-americà Donald Trump i el seu gendre, Jared Kushner, al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu o el príncep hereu dels Emirats, Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Les seves nominacions responen a la varietat dels perfils que formen el Comitè del Nobel noruec encarregat d’escollir els participants. Malgrat la polèmica a l'hora d'escollir aquestes candidatures, se’ls atribueix rols destacats en l’avenç de la pau a l’Orient Mitjà. D’altra banda, ser proposat al premi no requereix cap condició especial, més enllà d’aspectes burocràtics com que les candidatures hagin estat presentades abans del 31 de gener.

Altres candidats notoris que han transcendit són l’OTAN, grups d’activistes prodemocràcia a Hong Kong, l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), una campanya per prohibir «robots assassins» i el moviment dels escoltes. El comitè Nobel donarà a conèixer el guardonat el 8 d’octubre. El 2020 va ser premiat el Programa Mundial d’Aliments (PMA), l’organització humanitària més gran del món que combat la fam.

Els criteris per escollir el guanyador

El premi Nobel de la pau és un dels guardons que més interès suscita per molts aspectes. Segons els termes del testament d’Alfred Nobel, el Comitè Nobel noruec ha atorgat el premi Nobel de la pau des de 1901, però no s’ha sabut mai del cert per què. Alfred Nobel no va deixar cap explicació sobre per què el premi a la pau seria lliurat per un comitè noruec mentre que els altres quatre premis serien gestionats pels comitès suecs. El comitè està compost per cinc membres designats per l’Storting (Parlament noruec). La composició del Comitè reflecteix la força relativa dels partits polítics al parlament i compta amb l’assistència d’assessors experts especialment designats.

Així, en el seu testament va indicar que el guardó «es distribuirà anualment com a recompensa als que, durant l’any anterior, haguessin prestat a la humanitat els serveis més grans». Així doncs el premi es dividirà en cinc parts iguals, que es concediran: un a qui hagi fet el descobriment o invent més important en el marc de les ciències físiques; un altre a qui ho hagi fet en Química o hi hagi introduït el millor perfeccionament; el tercer, a l’autor del descobriment més important en Fisiologia o Medicina; el quart, al que hagi produït l’obra literària més notable en el sentit de l’idealisme. Fiinalment, la cinquena part se l'endurà qui hagi treballat més i millorat la fraternitat dels pobles, a favor de la supressió o reducció dels exèrcits permanents, i a favor de la formació i propagació de Congresos de la Pau».

Un dels principals criteris per guanyar el premi és la burocràcia. D’aquesta manera, les candidatures als premis han de ser presentades per escrit, en un formulari específic en què es detallin les tasques portades a terme per personalitats capacitades segons el parer de la Fundació, «sense que es tinguin en compte recomanacions personals».

Aquestes persones capacitades són els que d’una manera més o menys intencionada derivaran les seves nominacions a persones amb trajectòries amb empremta política o diplomàtica en la majoria de casos. «Els membres actuals i anteriors del Comitè Nobel del Parlament noruec; els assessors nomenats per l’Institut Nobel noruec; els membres dels cossos legislatius nacionals i dels governs dels diferents països; els membres de l’Associació Interparlamentària; els del Tribunal Internacional de la Haia; els del Comitè de l’Oficina Internacional Permanent de la Pau; els membres i socis de l’Institut de Dret Internacional de París; els catedràtics d’Universitat que exerceixin càtedres de dret, història i filosofia i les persones que hagin obtingut el premi Nobel de la pau», són els col·lectius capacitats per realitzar les nominacions.