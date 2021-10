L’escriptora Almudena Grandes va anunciar ahir, diumenge 10 d'octubre, que pateix un càncer des de fa poc més d’un any. «Tot va començar fa poc més d’un any. Revisió rutinària, tumor maligne, bon pronòstic i a lluitar», ha escrit a ‘Tirar una valla’, un article publicat a ‘El País Setmanal’.

L’autora de ‘Las edades de Lulú’ s’ha obert als seus lectors, que són «molt importants» per a ella, i ha confessat que quan va saber que patia la malaltia no va voler anunciar res per «estar tranquil·la».

Aquest dilluns, l’escriptora ha publicat un tuit amb l’article en el qual revela la seva malaltia. «Entre tots els personatges que existeixen, els meus preferits són els supervivents, i no em defraudaré a mi mateixa», assegura. «Mentre els altaveus de la Fira del Llibre de Madrid anunciaven els noms dels autors que firmaven a les casetes, entre ells el meu, jo era a l’hospital amb una complicació intestinal. Així vaig comprendre que el meu silenci havia tingut un preu», ha dit Grandes.

Almudena Grandes en @elpaissemanal: «Entre todos los personajes que existen, mis favoritos son los supervivientes, y no voy a defraudarme a mí misma». https://t.co/2iLxWxA9dT — Almudena Grandes (@AlmudenaGrandes) 11 de octubre de 2021

Nova novel·la

Almudena també ha aprofitat la seva columna per anunciar que es troba en el procés d’escriptura d’una novel·la que l’ha «mantingut sencera» i a la qual dedicarà plenament el seu temps.

«Potser reapareixeré amb cabell, potser sense, o amb una melena arrissada o amb el pentinat de la meva estimada Josefina Báquer, com li deia la meva àvia. Però prometo solemnement que tornaré a asseure’m en una caseta per firmar exemplars i mirar als ulls als meus lectors, a les meves lectores», ha promès Almudena a tots els seus lectors i seguidors.