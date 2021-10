A tots ens sona la cara de Víctor Elías, encara que molts no sàpiguen que aquest és el seu veritable nom. I és que des de ben jove es va colar a les cases de milers de telespectadors en participar en una de les sèries més vistes durant la primera dècada del nou mil·lenni, 'Los Serrano'. Tots els coneixíem com el Guille, el fill d'Antonio Resines en la ficció televisiva. Doncs bé, l'abans actor ha canviat de professió. Ara és músic. En concret és teclista i acompanya alguns dels artistes i grups més coneguts del panorama musical espanyol com Pablo López, Dani Fernández, Álvaro de Luna o el grup Taburete.

En un post que ha penjat aquesta setmana en el seu Instagram, el músic es mostra molt agraït amb la banda Taburete per haver-li permès compartir amb ells moments dalt dels escenaris:

En aquest vídeo, mostra als seus seguidors una de les seves creacions musicals:

A més, "Guilli" també ha estat notícia pel seu retrobament amb l'actriu Natalia Sánchez, que interpretava a la "Teté" a la sèrie que els va llançar a tots dos a la fama.

'Los Serrano' va ser una sèrie que es va emetre en Telecinco entre els anys 2003 i 2008. En aquella època va ser tot un fenomen televisiu. La ficció explicava la història de la família de Diego Serrano ( interpretat per Antonio Resines) i els seus tres fills Marcos, Guilli i Curro ( interpretats per Fran Pérez, Víctor Elías i Jorge García) i com la seva vida canviava en compartir casa amb la família de Lucía (Belén Rueda), que tenia dues filles, Eva i Teté (Verónica Sánchez i Natalia Sánchez), i els embolics que la convivència provocava.