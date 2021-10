Un coet de Blue Origin, empresa del multimilionari Jeff Bezos, ha viatjat aquest dimecres cap a l’espai amb un emblemàtic passatger a bord: l’actor William Shatner, que va interpretar durant quatre dècades el famós capità Kirk a ‘Star Trek’. Shatner, de 90 anys, s'ha convertit així en la persona de més edat que ha viatjat mai a l’espai. Amb ell, també han completat el vol espacial Chris Boshuizen (exenginyer de la NASA i cofundador de Planet Labs), Glen De Vries (cofundador de Medidata Solutions) i Audrey Powers (gerent de Blue Origin). Aquest és el segon viatge amb passatgers a bord que ha fet la companyia de Bezos, que va fer el primer viatge el 20 de juliol passat. El vol ha durat 11 minuts.

«Em sorprendrà veure l’espai. Vull mirar el globus i apreciar la seva bellesa i duresa», anticipava William Shatner dimarts en un vídeo publicat per Blue Origin. L’actor va explicar a ‘CBS Mornings’ que volia viatjar a l’espai per veure com és, per veure la Terra i el que es pot fer per salvar-la. «Vull tenir una perspectiva que no se m’ha ensenyat abans», assenyalava. A més considerava que és «un miracle» poder veure l’espai amb els seus propis ulls. «Vull pressionar el meu nas contra la finestra de plàstic», explicava a la CNN.

El coet ‘New Shepard’, totalment automatitzat i reutilitzable, s’enlaira verticalment i està format per un llançador i una càpsula amb disseny ultramodern que es desenganxa durant vol. D'aquesta manera, l'habitacle amb els passatgers va més enllà de l’anomenada Línia Karman, a una altitud de 100 km, que marca el límit de l’espai segons la convenció internacional. Els tripulants poden deslligar-se dels seus seients i flotar durant uns moments a gravetat zero.

La càpsula ha tornat a la Terra, frenada per tres paracaigudes i un propulsor posterior. El llançador torna per separat per aterrar automàticament no massa lluny del seu punt d’enlairament. En total, l’experiència dura només 11 minuts.

Aposta pel turisme espacial

Encara no tres mesos després del vol de Jeff Bezos a l’espai, aquest nou enlairament mostra clarament la determinació de la seva empresa per establir-se al cobejat sector del turisme espacial. La companyia Blue Origin manté una competència ferotge amb Virgin Galactic, que ofereix una experiència similar d’uns minuts. Al juliol, el multimilionari britànic Richard Branson també va volar a l’espai a bord d’una nau de l’empresa que ell mateix va fundar. I per altra banda, al setembre, SpaceX va mantenir quatre turistes espacials durant tres dies en òrbita al voltant de la Terra, una missió molt més ambiciosa (i cara).

Sèrie de culte

«Som només al principi, però quin començament miraculós i com de sorprenent és ser-ne part», reconeixia William Shatner abans de la seva experiència. L’actor ha fet realitat el que va ser el seu dia a dia a la ficció com a capità Kirk. ‘Star Trek’, emesa per primera vegada el 1966 i amb una durada de tres temporades, la sèrie va relatar les aventures de l’USS Enterprise durant una missió d’exploració interestel·lar. Els entusiastes de la ciència-ficció, entre ells Bezos, l’han convertit en una sèrie de culte. El fundador d’Amazon fins i tot va aparèixer en una de les moltes pel·lícules derivades de la sèrie, irreconeixible darrere un maquillatge alienígena.

«El capità Kirk, interpretat per Shatner, és potser més que ningú l’última frontera per a un parell de generacions als Estats Units i el món sencer», remarca el guionista nord-americà Marc Cushman. L’actor i el seu personatge de ficció «eren símbols del creixent interès de la nació –i del món– en l’exploració espacial», afegeix.

El ‘fitxatge’ de Shatner ha donat molta publicitat a Blue Origin i això li pot servir per atraure nous clients que vulguin (i puguin) pagar el bitllet per viatjar a l’espai.