Les revistes d’aquest dimecres ens porten una notícia bomba. Antonio David Flores i Olga Moreno se separen després de més de dues dècades d’amor. Així ho assegura a la seva portada ‘Lecturas’, confirmant un rumor que feia diversos mesos que circulava per les redaccions.

Una separació que els seus protagonistes han intentat fins a l’últim moment que no transcendís en el seu afany per preservar la tranquil·litat de la seva família, que, pel que sembla, ja estaria al corrent de la ruptura. Una ruptura que es va produir fa pràcticament un any i en la qual Olga es va reafirmar a la seva tornada de ‘Supervivientes’, quan va ser conscient que el seu matrimoni la perjudicava tant en el pla públic com en el personal.

Segons revela la publicació, la seva relació continua sent bona i continuen compartint casa a Màlaga, tot i que Antonio David fa un mes que és a Madrid centrat en la guerra judicial que va emprendre després de l’emissió de la docusèrie de Rocío Carrasco, que el va deixar massa tocat i «sense forces» per intentar reflotar un matrimoni que feia aigües per tots arreu.

Tot i que no se sap què passarà amb David Flores –ja que Olga sempre ha confessat que el jove estava boig per ella– fonts pròximes afirmen que no hi haurà cap problema amb la filla que té en comú el matrimoni, Lola, de 8 anys.

Però... quin va ser el principi del final d’un dels matrimonis més sòlids (o això pensàvem) del nostre país? Segons apunta ‘Lecturas’, tot es va precipitar amb la tornada d’Antonio David a la televisió. L’aparició a ‘Sálvame’ de diverses presumptes examants del col·laborador –que van explicar amb tota mena de detalls la seva aventura amb ell– va suposar una «humiliació» per a Olga, que tampoc va entendre l’actitud del seu marit amb aquests testimonis, als quals assistia pràcticament impassible.

Poc després, la parella es trencava i, des de la tornada de ‘Supervivientes’ de la sevillana, fan vides per separat. No obstant, no han fet pública la seva separació per no empitjorar la malmesa imatge d’Antonio David després de l’esquinçador testimoni de Rocío Carrasco, ja que la idea de «família unida» i «pare abnegat» afavoreix públicament l’excol·laborador.

Ara, es pot recordar les imatges de l’aniversari d’Olga el 3 d’octubre, quan va cridar poderosament l’atenció l’absència d’Antonio David, que l’empresària va justificar assegurant que era «a Madrid treballant». Una cosa estranya tractant-se d’un diumenge, dia poc comú per reunir-se amb advocats... Però ara tot cobra sentit i, amb el matrimoni totalment trencat, poc sentit tenia la presència de l’ex guàrdia civil en una festa en què no van faltar ni Rocío ni David Flores, amb qui ‘Oa’ continua tan unida com sempre.