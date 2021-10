Meryl Streep serà una de les protagonistes d’«Extrapolations», una sèrie de televisió que prepara Apple TV+ amb un argument que narrarà com les conseqüències de la crisi climàtica alteren la vida diària dels seus personatges.

L’actriu s’unirà a un repartiment en el qual també figuren Kit Harington, Sienna Miller, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer i Adarsh Gourav, tots ells sota la direcció de Scott. Z Burns.

Burns té experiència en recrear escenaris indesitjables però possibles, ja que va ser el guionista de «Contagion», una pel·lícula estrenada el 2011 que imaginava una pandèmia global i que el 2020 va experimentar un pic de popularitat per les similituds del seu argument amb la pandèmia del coronavirus.

Ara, la sèrie protagonitzada per Streep, «examinarà com els canvis imminents al planeta afectaran l’amor, la fe, el treball la família i la vida de les persones al llarg de vuit episodis interconnectats», indica la plataforma Apple TV+ al seu anunci.

‘Big Little Lies’

Els capítols també imaginaran la manera en què els diferents països del món lluitaran per la supervivència dels seus habitants. Es desconeix quan començarà el rodatge del projecte i la data d’estrena de la sèrie.

Streep, l’actriu més nominada als premis Oscar de la història, va fer el salt al món de les plataformes digitals amb «Big Little Lies», una aclamada sèrie d’HBO en la qual va compartir protagonisme amb Nicole Kidman i va ser nominada a l’Emmy a millor actriu de repartiment.

Per la seva part, Apple no retalla en pressupost per fitxar perfils populars de la televisió com Jennifer Aniston, Oprah Winfrey i Keira Knightley, juntament amb icones del cine com Martin Scorsese, Sofia Coppola, Ewan McGregor i Tom Hanks.