El rodatge de la pel·lícula independent ‘Rust’ ha estat aquest dijous escenari d’un fatal accident quan l’actor Alec Balwin ha disparat una pistola de fogueig que no sabia que estava carregada i ha matat la directora de fotografia, Halyna Hutchins, i ha ferit també el director, Joel Souza.

Hutchins va ser traslladada encara amb vida a l’hospital de la Universitat de Nou Mèxic, a Albuquerque, on va morir. El director lesionat també va ser traslladat a un centre hospitalari, on es recupera de les seves ferides. L’oficina del xèrif investiga les circumstàncies de l’accident, pel qual no s’ha acusat ni detingut a ningú.

Qui era Halyna Hutchins?

Halyna Hutchins, de 42 anys, era ucraïnesa, va créixer en una base militar soviètica al Cercle Polar Àrtic i va treballar com a reportera d’investigació a Europa. Es va graduar a l’American Film Institute el 2015 i va ser seleccionada com una de les estrelles emergents del cine nord-americà del 2019.

Va estudiar a la Universitat Nacional de Kíev i es va graduar en periodisme internacional. A l’inici de la seva carrera, va treballar com a periodista d’investigació per a produccions documentals britàniques a Europa de l’Est. Inspirada per cinematògrafs com per exemple Christopher Doyle i Sergey Urusevsky, va decidir centrar-se en la producció cinematogràfica i es va traslladar Los Angeles, on va treballar primer com a assistent en produccions, mentre també rodava curtmetratges.