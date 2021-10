La reina Isabel II d’Anglaterra ha passat la nit de dimecres ingressada en un hospital londinenc per a un reconeixement mèdic, ha anunciat aquest dijous el palau de Buckingham. La monarca, de 95 anys i viuda recent, va tornar al castell de Windsor «en bona condició» per dinar, segons palau.

L’estada mèdica l’ha obligat a cancel·lar una visita prevista a Irlanda del Nord, cosa que l’ha deixat «decebuda», segons el comunicat oficial. Irlanda del Nord és objecte de controvèrsia entre el Regne Unit i la república d’Irlanda per l’acord del Brexit.

Els metges ja havien aconsellat a la reina que descansés uns dies despés d’un període de diversos compromisos oficials i aquest dimecres van optar per ingressar-la per realitzar-li algunes proves a l’hospital King Edward VII, a Londres, a uns 32 quilòmetres del castell de Windsor. La seva estada, segons la BBC, no està relacionada amb el coronavirus.

Isabel II, nascuda el 21 d’abril de 1926, és la sobirana més longeva de la història britànica i celebrarà l’any vinent el seu Jubileu de Platí, amb el qual celebrarà els seus 70 anys al tron exercint la seva activitat i mantenint la seva agenda de compromisos i visites.