La tràgica mort de la directora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anys, pel tret d’Alec Baldwin durant el rodatge de la pel·lícula ‘Rust’ no és, per desgràcia, l’únic accident mortal que s’ha viscut en el set d’una pel·lícula. No és una cosa habitual, però per desgràcia hi ha diversos precedents. Els especialistes són, lògicament, els que més risc corren.

Brandon Lee

Sens dubte, el cas més mediàtic. El fill de Bruce Lee va morir amb només 28 anys, mentre gravava la pel·lícula ‘El cuervo’. La situació recorda molt l’accident en què s’ha vist involucrat Baldwin, amb una arma que hauria d’haver estat descarregada. En aquella ocasió es tractava d’un revòlver del calibre 44 que contenia una bala real i no de fogueig com l’equip pensava. El tret a l’abdomen va posar fi a la vida del jove actor el 1993.

Jon-Erik Hexum

L’actor va morir el 1984, als 26 anys, durant el rodatge de la sèrie ‘Coveure up’ (‘Camuflaje’ en la traducció espanyola). Durant una escena en què l’intèrpret manipulava un revòlver amb bales de fogueig i simulava que jugava a la ruleta russa, es va disparar al cap. La bala no era real, però li va fracturar el crani i li va produir una hemorràgia interna que no va poder superar.

‘El mensajero’

La història del rodatge d’aquesta pel·lícula és d’allò més dramàtica. Serguei Bodrov dirigia el film a les muntanyes de Kamadon, al nord d’Ossètia, quan un despreniment de gel i de roques va acabar amb la vida de tot l’equip de producció, van morir un total de 27 persones. Alguns cossos no van poder ser recuperats.

‘Harry Potter’

A ‘Harry Potter i les relíquies de la mort’, el doble d’acció de Daniel Radcliffe, David Holmes, es va colpejar greument l’esquena per culpa d’una mala caiguda quan va saltar contra una paret. Va quedar paraplègic.

‘Deadpool’

A la pel·lícula ‘Deadpool’, la doble de risc Joi SJ va morir en caure de la moto que conduïa a gran velocitat, tal com requeria l’escena acció. La noia rodava les escenes més perilloses de l’actriu Zazie Beetz, que encarnava Domino.

‘Top gun’

Un pilot d’acrobàcies va morir el 1985 durant el rodatge de ‘Top gun’ quan va perdre el control de l’avió. Es va estavellar al Pacífic i no van trobar el seu cos.

‘Ressaca 2. Ara a Tailàndia!’

Un accident en el rodatge d’una escena de velocitat va fer que un dels especialistes acabés ferit amb danys cerebrals irreparables.

‘El cavaller fosc’

La pel·lícula no només va ser maleïda per la mort del seu protagonista, Heath Ledger, per una sobredosi el 2008. També va morir un especialista durant el rodatge d’una persecució amb cotxe. L’automòbil va xocar contra un arbre.