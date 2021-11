L’actor nord-americà Alec Baldwin, que va matar accidentalment la directora de fotografia Halyna Hutchins durant el rodatge del western ‘Rust’, al ranxo Bonanza Creek de Nou Mèxic, va reaparèixer davant la premsa i va assegurar aquest diumenge que està en contacte «cada dia» amb les autoritats que investiguen aquest succés i que hi coopera plenament. En les seves primeres declaracions des de la mort de Hutchins, Baldwin es va referir a Halyna com una «amiga» seva i va dir que el que va passar en el rodatge de la pel·lícula és un fet que passa «una vegada entre un bilió» d’ocasions, segons un vídeo publicat a la pàgina web de la revista ‘TMZ’. Mentre feia aquestes declaracions, Hilaria, la dona de l’actor, gravava amb el seu mòbil els periodistes.

Durant les seves paraules, Baldwin va repetir diverses vegades que les autoritats li han ordenat que no respongui a cap pregunta sobre la investigació del tiroteig, que va tenir lloc el 21 d’octubre. «No se’m permet fer cap comentari, perquè és una investigació en curs. M’ho va ordenar el departament de l’agutzil a Santa Fe: no puc respondre a cap pregunta sobre la investigació, que segueix oberta», va insistir l’actor al ser preguntat per periodistes, que el seguien a ell i a la seva família, en una carretera de Manchester, a l’estat de Vermont.

Baldwin breaks his silence in person while laying low in Vermont. https://t.co/s8Lt89y4o2 — TMZ (@TMZ) 30 de octubre de 2021

El rodatge, suspès definitivament

«Hi ha accidents en els sets de filmació de tant en tant, però res com això. Aquest és un episodi d’un entre un bilió», ha apuntat l’actor, que ha qualificat d’«amiga» la directora de fotografia que va matar durant un assaig de la seva pel·lícula. «Ella era la meva família», va dir als periodistes. Baldwin també va observar que està a favor que es prohibeixin les armes de foc reals en els rodatges i va assegurar que està cooperant amb les autoritats. Així mateix, va confirmar que la producció de ‘Rust’, suspesa després de l’accident mortal de Hutchins, no es reprendrà.

La Policia no ha descartat presentar càrrecs contra l’actor. Baldwin va assenyalar que està en contacte constant amb el marit de la difunta i va dir que està preocupat pel fill de 9 anys de la parella.

Baldwin, que era productor i actor principal de la pel·lícula, va disparar una bala real des d’una Colt.45 durant un assaig en el rodatge de ‘Rust’. Segons el que ha transcendit fins ara, l’assistent de direcció de la pel·lícula li havia dit que erea una «‘cold gun’», és a dir, que no tenia una bala a la recambra. La bala va travessar el cos de Hutchins i va ferir el director Joel Souza a l’espatlla. Ella va morir i ell va ser atès a l’hospital per la ferida i ja ha rebut l’alta.

Errors de seguretat

Divendres passat l’armer de la pel·lícula va afirmar en un comunicat que «no tenia idea» d’on provenien les bales reals. Les seves paraules van arribar després de dies que sortissin a la llum diversos informes que suggerien fallades de seguretat en el set.

Mentre avancen les indagacions oficials, s’han anat coneixent altres detalls, com que l’assistent que va entregar la pistola a Baldwin va ser acomiadat d’un altre rodatge el 2019 per un incident similar tot i que, per fortuna, no va ferir ningú. Aquest assistent, Dave Halls va reconèixer aquesta setmana que no va revisar l’arma que va entregar a Alec Baldwin abans d’assajar l’escena perquè estava convençut que contenia bales de mentida.