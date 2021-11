Nina, la coneguda cantant barcelonina -i la primera directora de l'Acadèmia d'Operación Triunfo- s'ha guanyat a pols ser reconeguda com una celebritat per la seva veu, la seva presència i la seva imatge. Durant anys ha trepitjat escenaris i platós de televisió, protagonitzant musicals i ensenyant l'art del cant a 'triumfitos' com Rosa López, David Bustamante o Chenoa. I sempre ho havia fet acompanyada d'una gran cabellera negre i rinxolada. Però això, ja és història.

En la seva recent aparició a la televisió, Nina (Anna María Agustí Flores), va mostrar un aspecte completament nou, amb el cabell curt i blanc. Va ser a l'espai Cafè d'idees que emet Televisió Espanyola, on va compartir pantalla amb la també extriomfita Gisela. Les dues van recordar vells temps i va incidir en què va suposar què va suposar per ambdues el fenomen d'Operación Triumfo.

A les xarxes, la cantant també ha publicat una carta coincidint amb el 20è aniversari de la primera emissió del programa. "OT oferia a aquests joves talents una oportunitat d'aquelles que passen una vegada o cap a la vida. Les discogràfiques tenien els calaixos plens de maquetes de joves artistes que, amb la legítima ambició , desitjaven ocupar un lloc a la indústria de la música" , afirma al seu espai personal.