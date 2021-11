"Aquesta va ser l'única vegada que he pensat en el suïcidi". Will Smith deixa aquesta impactant confessió a l'avanç de la seva nova sèrie documental, en la qual l'actor de 'Sóc llegenda' i de sèries còmiques, com 'El príncipe de Bel-Air', mostra una faceta més humana i personal, i fins ara desconeguda per al gran públic. Segons ha avançat TMZ, a 'Will Smith: The Best Shape of My Life', que s'estrenarà a Youtube el proper 8 de novembre, l'estrella de Hollywood parlarà sobre com va perdre 10 quilos en tan sols 20 setmanes, i també comentarà alguns problemes de la seva vida i de la seva salut mental.

En aquest nou projecte de l'actor, de 53 anys, reconeix que ha descobert "un munt de coses amagades" sobre ell. Assegura que encara que tot "va començar com un viatge per aconseguir posar-se en forma", físicament parlant, "mentalment estava en un altre lloc".

'Will Smith: The Best Shape of My Life' és un documental dividit en capítols que mostra com l'actor es va aprimar 10 quilos en cinc mesos. A més de les seves rutines d'entrenament a l'aire lliure o al gimnàs, també apareix en situacions quotidianes o de reflexió personal parlant a càmera sense ningú al seu voltant.

També té moments amb la seva família, inclosos els seus fills Jaden i Willow, la seva esposa, Jada Pinkett Smith, i la seva sogra, a qui l'actor confessa haver-se arribat a plantejar posar fi a la seva vida: "Aquesta va ser l'única vegada a la meva vida que vaig considerar el suïcidi", diu en l'avanç del programa.

La persona darrere del personatge

Smith deixa clar als seus fans que l'home darrere del personatge és ben diferent: "El que has arribat a veure com a Will Smith, l'MC exterminador d'extraterrestres, de l'estrella de cinema més gran que la vida, és en gran part una construcció, un personatge acuradament elaborat i perfeccionat dissenyat per protegir-me, per amagar-me del món. Per amagar al covard". Així de dur es mostra al tràiler respecte al personatge públic que tots coneixem. Aquesta nova faceta introspectiva de l'actor es completarà, a més, amb un nou llibre biogràfic que ara té l'actor atrapat: "En ell, exposo la meva vida i moltes coses que la gent no sap", aclareix.