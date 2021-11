La presentadora del programa 'Sálvame' de Telecinco, Carlota Corredera, i el director d'aquest, el barceloní David Valldeperas, s'han deixat veure amb amics aquest cap de setmana de Castanyada i Tots Sants per la Cerdanya. Així ho han mostrat a les seves xarxes socials, on han compartit amb els seus seguidors algunes de les excursions que han fet per la comarca, entre les quals no ha faltat Puigcerdà.

La presentadora del programa d'entreteniment de Telecinco, Carlota Corredera, ha assegurat al seu perfil d'Instagram estar "enamorada de la Cerdanya", i ho ha volgut constatar amb una fotografia al llac Shierbeck.

El Shierbeck també ha encisat el director de 'Sálvame'. Aprofitant el pintoresc paisatge de l'indret, Valldeperas s'ha fotografiat amb un dels seus gossos, tal com ha mostrat al seu perfil d'Instagram.

Valldeperas ha comentat que "han recorregut durant uns dies la zona en la qual la burgesia catalana es va fixar" i que s'han trobat "personatges adorables i terrorífics" coincidint amb la Castanyada i Halloween. A més, ha assegurat amb un to simpàtic que, durant el seu viatge, "han travessat la frontera amb França unes mil dues-centes vegades. Mai saps on ets, si a Espanya o França". Per últim, el director barceloní ha aprofitat les seves xarxes socials per expressar la seva admiració per la comarca, que no és el primer cop que visita, tot dient "visca la Cerdanya!".