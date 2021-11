Georgie Dann ha mort aquest dimecres a Madrid als 81 anys, segons ha confirmat l'SGAE en una piulada, entitat de la qual Georgie Dann n'era soci. El cantant estava ingressat a l'hospital Puerta de Hierro de Madrid on s'havia de fer una operació de maluc, segons ha informat 'El Mundo'.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro socio Georgie Dann, un autor que dedicó su vida a la música y que se hizo popular en los 70 y 80. Compositor y letrista, tenía registradas 303 obras en la SGAE. Queremos transmitir nuestro cariño a sus familiares y amigos. DEP https://t.co/uhvxuXxNsN — SGAE (@sgaeactualidad) 3 de noviembre de 2021

El músic francès, resident a l'estat espanyol des de mitjan anys seixanta, va triomfar a Espanya i arreu amb les seves cançons populars d'estiu, peces ballables que es van fer internacionals com 'El chiringuito' o 'La barbacoa'. El compositor i lletrista tenia registrades 303 obres a l'SGAE, com ha recalcat a través de Twitter l'entitat.

Nascut a París l'any 1940, Georgie Dann es va fer molt popular a partir dels anys setanta gràcies a les seves populars i ballables cançons estiuenques, la més recordada de les quals és 'La barbacoa' (1994), però també 'El chiringuito' (1988) o 'El bimbó' (1977).

El músic francès es va donar a conèixer com a autor de cançons per al gran públic, i no obstant això tenia formació clàssica, ja que va estudiar de jove al conservatori de París, durant vuit anys. Anys després es traslladaria a l'estat espanyol, i és aquí on va desenvolupar tota la seva carrera artística, que va explotar coincidint amb el final del Franquisme.

Als anys 90 Dann va fer una retirada que semblava definitiva, però a principis del segle XXI va tornar a publicar alguns temes propis, que amb tot ja no van tenir la popularitat dels seus vells èxits. La seva última cançó coneguda va ser 'Buen rollinski', l'any 2018, una cançó sobre el món del futbol a propòsit del darrer Mundial de Rússia.

Ara, les seves tradicionals cançons esdevindran un llegat inesborrable que perdurarà a la història de la indústria musical espanyola.