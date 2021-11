Lady Gaga és tota una experta a fer promoció. Només cal recordar les vestimentes llampants que ha lluït cada vegada que ha trepitjat un ‘photocall’, amb vestits fets de carn o amb dissenys impossibles, per constatar que la cantant i actriu és la número 1 a l'hora de captar l’atenció dels focus a les catifes vermelles. Ara que, per anar caldejant l’ambient de cara a l’estrena de la seva nova pel·lícula, d’House of Gucci’, ha volgut fer just el contrari: s'ha tret la roba.

La cantant de ‘Poker face’ i ‘Born this way’, de 35 anys, protagonitza un sonat nu integral per a la revista Vogue en les seves edicions de desembre de la Gran Bretanya i Itàlia. A la imatge, que ja ha aconseguit gairebé dos milions de ‘likes’, se la pot veure ajaguda a terra, sense res de roba i mirant fixament a la càmera. L’artista llueix una melena cardada i deixa veure els seus variats tatuatges, tot i que en altres fotos que il·lustren el reportatge apareix més tapada, amb vestimentes que destaquen per la seva sofisticació i atreviment.

La ‘viuda negra’ d’Itàlia

Tot forma part de la promoció d’’House of Gucci’, la pel·lícula dirigida per Ridley Scott en la qual l’artista donarà vida a Patrizia Reggiani, condemnada per contractar un sicari per assassinar el seu exmarit, l’empresari italià Maurizio Gucci, el 1995. L’actor Adam Driver interpretarà el malaguanyat CEO de la famosa firma de productes de luxe Gucci en aquest film que arribarà als cines el 26 de novembre i que també compta en el repartiment amb noms com ara Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons i Salma Hayek.

En l’entrevista de ‘Vogue’, Lady Gaga revela les complicacions a què es va enfrontar amb el seu nou paper: «Vaig tenir algunes dificultats psicològiques en un moment cap al final de la filmació. O era a la meva habitació d’hotel, vivint i parlant com Reggiani, o era al set, vivint i parlant com ella», comenta. «Recordo que un dia, a Itàlia, vaig sortir amb un barret a fer un tomb. No havia sortit a caminar en uns dos mesos i vaig entrar en pànic», confessa la cantant, que amb el seu anterior paper a ‘Ha nascut una estrella’ va guanyar l’Oscar i el Globus d’Or a la millor cançó original.