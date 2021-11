Rosalia ha anunciat la publicació d'un nou disc per a l'any vinent. Ho ha fet amb una piulada al seu compte oficial de Twitter amb un missatge que diu 'Coming soon' (que es podria traduir com 'Ben aviat') acompanyat d'un vídeo de 16 segons on se la veu ballant i repetint el nom que sembla que donarà títol a l'àlbum, 'Motomami'.

La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha fet l'anunci el dia que es compleixen tres anys de la publicació del disc 'El Mal querer', que li va donar fama internacional.