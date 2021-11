Ana Rosa Quintana s’acomiadava dimarts passat del seu programa a causa del càncer de mama que li han detectat. La periodista va anunciar que es mantindrà un temps allunyada de les càmeres per centrar-se en la seva recuperació i poder tornar al més aviat possible als matins de Telecinco, que han quedat en mans d’Ana Terradillos, Joaquín Prat i Patricia Pardo.

Una setmana després de fer públic el seu diagnòstic, Ana Rosa ha reaparegut en el seu compte d’Instagram per compartir una breu però significativa reflexió. La presentadora ha publicat una fotografia de fa dues setmanes en la que apareix al costat del seu marit, Juan Muñoz, mentre tots dos gaudien d’una escapada.

«Biblioteca de Silos, fa dues setmanes. Com canvia la vida en un instant», escriu la ‘reina dels matins’ a la xarxa social de fotografia. Després de publicar aquest post ha rebut una allau de missatges de carinyo, tant de persones anònimes com de rostres molt coneguts. Paula Echevarría, Nuria Roca, Jesús Vázquez, Mario Vaquerizo o la seva companya Patricia Pardo en són només alguns.

Després de l’allau de missatges, Ana Rosa ha escrit un comentari per mostrar el seu agraïment pel suport que està rebent durant tots aquests dies: «Gràcies a tots pel vostre carinyo, estic en deute». «Em trobo molt bé i molt forta», assegura la comunicadora.

Ana Rosa Quintana va anunciar dimarts passat que pateix càncer de mama. «Avui he d’acomiadar-me per una temporada, espero que no sigui gaire llarga. M’han detectat un carcinoma en una mama, afortunadament està localitzat i no hi ha metàstasi, però requereix un tractament intens que em mantindrà allunyada d’aquest plató», va revelar.

Aquell mateix matí va atendre els mitjans de comunicació per donar més detalls sobre el seu estat: «M’ha donat la cara i l’he aturat ràpid. L’hem agafat molt bé, molt a temps». «No faig pantalla perquè em sembla que ara m’he de dedicar una miqueta a cuidar-me, a la meva família (...) però tenim molta feina per davant a la productora», va afirmar.